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Bursa'da alevler yeniden yükseldi! 1 köye giriş-çıkış yasaklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa&#039;da alevler yeniden yükseldi! 1 köye giriş-çıkış yasaklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ bağlantılı şahsın benzin bidonuyla ormanları ateşe vermesinin ardından Bursa'da alevler yeniden yükseldi. Harmancık ilçesinde orman yangını akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bursa'da 3 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki yangının FETÖ bağlantılı olduğu öğrenilen bir şahsın benzin bidonuyla ateşe vermesi sonucu başladığı ortaya çıkmıştı. Harmancık'ta alevler akşam saatlerinde yeniden alevlendi.

HARMANCIK'TA YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi.

Bursa'da alevler yeniden yükseldi! 1 köye giriş-çıkış yasaklandı - 1. Resim

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da alevler yeniden yükseldi! 1 köye giriş-çıkış yasaklandı - 2. Resim

BİR KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı. Yangına müdahale anları ise dronla havadan görüntülendi. Alevlerin yükseldiği anlar ve ekiplerin zorlu çalışması saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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