Bakan Kurum, 4 yıl öncesini hatırlattı: Tüm illerimizde afetin izlerini sileceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"TÜM İLLERİMİZDE AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ"

"Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık. O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz."