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Bakan Kurum, 4 yıl öncesini hatırlattı: Tüm illerimizde afetin izlerini sileceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manavgat, Orman Yangını, Afet, Kurtarma, Yeniden İnşa, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. 4 yıl önceki Manavgat yangınını hatırlatan Kurum, "O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"TÜM İLLERİMİZDE AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ"

"Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık. O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz."

Paylaşımda yangının ardından Bakanlık tarafından yeniden inşa edilen köy evlerine taşınan vatandaşların görüntülerine de yer verildi.

Öte yandan, 4 yıl önce çıkan Manavgat'taki yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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