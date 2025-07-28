İzmir'de orman yangını! Bornova'daki alevler Buca'ya sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Temmuz 2025 15:20 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 15:55 - Güncelleme:

İzmir, Orman Yangını, Bornova, Buca, Havadan Müdahale, Uçak, Haber

İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Buca’ya sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere çıkışı trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. ALEVLER BUCA'YA SIÇRADI İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor. OTOYOLUN GÖKDERE ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir