Sınavsız ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ve AÖF başvuru şartları belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını başlattı. Başvuru tarihleri ve sınavız ikinci üniversite okumanın şartları araştırılıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını başlatarak kariyerlerini geliştirmek veya yeni bir alanda eğitim almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Sınavsız ikinci üniversite başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF, 2025-2026 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlattı. Kayıtlar, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

Başvurular, e-Devlet şifresiyle http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Anadolu Üniversitesi, kayıt süresinin uzatılmayacağını ve 17 Ekim’den sonra mazeret başvurularının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

AÖF kayıtlarının 21 Temmuz-17 Ekim tarihleri arasında olduğunu doğruladı adayların YÖKSİS bilgilerini güncellemeleri gerektiğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi AUZEF ise sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlattı.

AUZEF VE AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AUZEF’in resmi duyurusuna göre, işlemler http://basvuru.istanbul.edu.tr adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF başvuruları, http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrimiçi olarak yapılıyor.

Adayların, YÖKSİS sisteminde güncel öğrenim bilgilerine sahip olması gerekiyor. Lisans mezunları önlisans veya lisans, önlisans mezunları için ise sadece önlisans programlarını seçebiliyor.

Öğretim harcını ödeyen adayların kayıtları, sistem tarafından kontrol edildikten sonra onaylanıyor.

YÖKSİS bilgileri eksik olanlar, mezun oldukları veya kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bilgilerini güncellemelidir. Ödeme sonrası (engelli, şehit ve gazi yakınları hariç) başvuru sayfasından onay verilmesi zorunlu.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE HANGİ BÖLÜMLER SEÇİLEBİLİR?

Sınavsız ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar veya kayıtlı öğrenciler (AÖF ve AUZEF’in kendi programları hariç) başvurabilir. Lisans mezunları/öğrencileri önlisans veya lisans, önlisans mezunları/öğrencileri ise sadece önlisans programlarını tercih edebilir.