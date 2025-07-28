Bu akşam maç var mı? 28 Temmuz 2025 maç programı belli oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bu akşam maç var mı? sorusu sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye Süper Lig 2025-2026 sezonu henüz başlamasa da hazırlık maçları futbolu yakından takip edenleri ekrana kilitlemeyi başardı.
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Süper Lig ya da uluslararası büyük liglerde futbol maçı oynanmamaktadır. Yalnızca Gaziantep FK-Alanyaspor karşılaşması olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre Trendyol Süper Lig ve 1. Lig sezonları 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacaktır. Peki, bu akşam hangi maçlar var?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor
CA Huracan - Boca Junors
Rver Plate - San Lorenzo
DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?
8. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin