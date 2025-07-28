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Bu akşam maç var mı? 28 Temmuz 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam maç var mı? 28 Temmuz 2025 maç programı belli oldu
Futbol, Gaziantep FK, Alanyaspor, Dünya Kupası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam maç var mı? sorusu sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye Süper Lig 2025-2026 sezonu henüz başlamasa da hazırlık maçları futbolu yakından takip edenleri ekrana kilitlemeyi başardı.

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Süper Lig ya da uluslararası büyük liglerde futbol maçı oynanmamaktadır. Yalnızca Gaziantep FK-Alanyaspor karşılaşması olacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre Trendyol Süper Lig ve 1. Lig sezonları 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacaktır. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 28 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor

CA Huracan - Boca Junors

Rver Plate - San Lorenzo

Bu akşam maç var mı? 28 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

 8.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

14.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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