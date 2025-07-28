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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! "Solskjaer son maçına çıkıyor" iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın sesleri! &quot;Solskjaer son maçına çıkıyor&quot; iddiası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta takımın başında gösterdiği performansla koltuğu sallanan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ın isminin geçtiği iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer'in üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim harekete geçti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

SHAKHTAR MAÇI SON ŞANSI

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan ilk maçta 4-2 mağlup olmuştu. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumdayken, Başkan Serdal Adalı'nın rövanş maçının ardından yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

SERGEN YALÇIN İMZA İÇİN HAZIR

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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