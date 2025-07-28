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Başıboş köpekler, koruma altındaki ceylanları paramparça etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş Köpekler, Ceylan, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde başıboş köpekler, kampüs içerisindeki özel alanda koruma altında tutulan 2 ceylanı parçalayarak yedi. Üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı.

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi merkez Osmanbey kampüsünde üniversite yönetimi tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek çoğalması için özel bir alan oluşturuldu.

Kısa sürede ceylanların sayısı arttı. Üniversite ceylanların bakımını yapamadığı gerekçesiyle birkaç yıl önce Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim etti. Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken bazıları ise bakım merkezinde tutuldu.

CEYLANLARI GERİ ALDILAR

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ceylanlardan 2 tanesini geri iade etmelerini istedi. Ceylanlar için merkez yemekhane bölgesinde göl kıyısında çitlerle çevrili bir alan oluşturuldu.

Başıboş köpekler, koruma altındaki ceylanları paramparça etti - 1. Resim

KÖPEKLER YARIM METRE KAZIP ALANA GİRDİ

İddiaya göre sağlam bir şekilde yapılan çitlerin altını yarım metre derinliğindeki bir tünel kazan başıboş köpekler, alana girdi. Ceylanlara saldıran köpekler, parçalayıp telef ettikten sonra yedi. Yaşanan olay sonrası üniversite yönetimi köpeklerin kazdığı tüneli iş makinesi ile kapattı.

ÜNİVERSİTEDEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ceylanların köpekler tarafından parçalanarak telef edilmesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Daha önce bir kız öğrencinin de başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetiminin ihmalinin devam ettiğini belirtti.

Başıboş köpekler, koruma altındaki ceylanları paramparça etti - 2. Resim

KÖPEKLERDEN KAÇAN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), geçen Nisan ayında üniversite önünde otobüsten indiği sırada başıboş köpeklerinin saldırısında kaçarken K.A.'nın kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Üniversitede okuyan öğrenciler, yönetimin başıboş köpekler konusunda herhangi bir önlem almadığını iddia ederek günlerce rektörlük önünde eylemler gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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