Kızının taciz sözleri sonrası kapıcıya saldırdı! Öfkeli anne karşı tarafından talebini duyunca isyan etti

Antalya'da taşındığı sitenin kapıcısının 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini ileri süren kadın, küçük kızın "Ben 60 kiloya kadar kaldırabiliyorum. Hatta site görevlisini bile kaldırdım" demesiyle savcılığa koştu. Görevliyi öfkeyle darbeden anne karşı tarafın 70 bin TL tazminat istemesine ise isyan etti.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir siteye taşınan Özlem S., evdeki eşyaları düzenlerken kızı L.S. kendisine yardım etmek istedi.

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"İSTE GÖREVLİSİNİ BİLE KALDIRDIM"

Kızının bir eşyayı kaldırmak isterken anne, 'kızım bu çok ağır, taşıyamazsın' demesi üzerine küçük kızın "Ben 60 kiloya kadar kaldırabiliyorum. Hatta site görevlisini bile kaldırdım" şeklinde verdiği cevaptan şüphelendi. Kadın arkadaşını çağırarak kızıyla konuşmasını isteyen Özlem S., ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÖREVLİYİ DARBETTİ

Olayı öğrenen Özlem S., site yönetimine durumu bildirdi. İ.A.'nın karşısına çıkması üzerine öfkelenen anne, arkadaşıyla birlikte şüpheliyi darbetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınan L.S. de olayı anlattı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak dosya Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme iddianameyi kabul edip davanın 10 Ekim 2025'te görülmesini kararlaştırdı.

70 BİN TL TAZMİNAT TALEP ETTİ

Şüphelinin, taciz iddiası sonrası Özlem S.'yi darp iddiasıyla şikayet ederek 70 bin TL tazminat talep etmesi ise annenin tepkisini çekti. Özlem S., "Sözde itibarını zedelemişim. Onun itibarı, kızımı taciz etmeden önce yoktu. İddianamede her şey açık" dedi.

Özlem S., "Devletimiz gerçekleri ortaya çıkaracak, bu şahıs hak ettiği cezayı alacak. Antalya Barosu'na, UCİM'e ve savcıya teşekkür ediyorum. Herkes kızımın sesi olacak. Daha dava görülmeden beraat edeceğinden emin" dedi.

İ.A.'nın ilk duruşması, 10 Ekim 2025'te Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.