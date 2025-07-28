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Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangını, Türkiye, Karabük, Risk, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Karabük Safranbolu'da yangının enerjisinin düştüğünü vurgulayan Yumaklı, Bursa'daki yangının da şiddetinin düştüğünü söyledi. Çok riskli bir haftada olduklarının altını çizen Yumaklı, "Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bölgelerde risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Yumaklı, Karabük ve Bursa'da yangının enerjisinin düştüğünü söyledi.

Çok riskli bir haftada olduklarını vurgulayan Yumaklı, teyakkuzda olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek.

Karabük Safranbolu'da yangının enerjisi düştü. Hiçbir nokta gözden kaçırılmadan müdahale ediliyor. Tamamen kontrol altında diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanları da paylaşmış olacağız. Önümüzdeki saatlerde iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim.

Bursa'da Harmancık'ta rüzgara bağlı şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevreledi ve müdahale etti. Şu anda şiddeti düşmüş durumda. Her iki yangınla mücadele ederken maalesef akşam saatlerinde bize gelen bir bilgiyle üzücü bir olay yaşadık. Su taşıyan tanker kaza yaptı ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan, dışarıda ateş yakmayalım. En ufal bir ateş ve ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım. Ben orman yangınlarıyla mücadelede bizlere destek veren bütün bakanlık ve bakanlarımıza, bütün yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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