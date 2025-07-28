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Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: 13 hesap yöneticisi tespit edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yerlikaya&#039;dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: 13 hesap yöneticisi tespit edildi
Orman Yangını, Manipülasyon, Sosyal Medya, Siber Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformlarında orman yangınlarının söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşım yapan hesapların yüzde 36'sının bot hesap olduğunu açıkladı. Yerlikaya, provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını da bildirdi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyada manipülatif paylaşımda bulunanlar yanlış bilgilerle toplumu yanıltıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, manipülatif paylaşım yapan hesapların yüzde 36’sının bot hesap olduğunu bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Manipülatif paylaşım yapan hesapların %36’sı bot hesap.

01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin (%36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir. 

01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (%69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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