70’lerin ünlü şarkıcısı Yeliz Eker acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu

70'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Yeliz Eker, annesi Sevim Eker’in vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

70’li yılların ünlü şarkıcılarından Yeliz, annesi Sevim Eker’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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67 yaşındaki sanatçı, acı haberi Instagram'da “Sevim sultanımızı, canım annemi kaybettim” notuyla paylaştı.

ÜNLÜ ŞARKICIYA TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Yeliz, paylaşımında annesi Sevim Eker’in cenaze bilgilerine de yer verdi. Eker’in cenazesi, 28 Temmuz’da Bebek Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ünlü isme takipçileri, “Başın sağ olsun” ve “Allah rahmet eylesin” gibi mesajlarla destek oldu.