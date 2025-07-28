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Beykoz yangın son dakika: İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beykoz yangın son dakika: İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre sakinlerini tedirgin etti. Gece saatlerinde Çiğdem Mahallesi’nde alevlerin yükselmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

İstanbul Beykoz yangını son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Beykoz’un Çiğdem Mahallesi’nde bulunan Sarıkaya Caddesi yakınlarındaki ağaçlık alanda alevler yükselmeye başladı. Bölgeden gelen ihbarlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, polis ve zabıta ekibi hızla olay yerine intikal etti.

Beykoz yangın son dakika: İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü? - 1. Resim

BEYKOZ YANGIN SON DAKİKA

İstanbul’un Beykoz ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarındaki ağaçlık bölgede meydana geldi.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Beykoz yangın son dakika: İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü? - 1. Resim

BEYKOZ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, bölgeye kimliği belirsiz kişiler tarafından işaret fişeği atıldığı öne sürüldü.

İşaret fişeğinin ağaçlık alana düşmesi sonucu kuru otların tutuştuğu ve yangının bu şekilde başladığı iddia edildi. Kesin nedenin belirlenmesi için polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Beykoz yangın son dakika: İstanbul Beykoz yangını neden çıktı, söndürüldü mü? - 2. Resim

BEYKOZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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