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Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: &quot;Kocaman delikanlı olmuş&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in uzun süredir kameralardan uzak büyüyen oğulları Rodin Nazım, Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı. Son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan oyuncu Belçim Bilgin, 2018 yılında evliliğini sonlandırmıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - 1. Resim

12 yıl süren birlikteliklerinden dünyaya gelen oğulları Rodin Nazım, şimdilerde 15 yaşında ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - 2. Resim

RODİN ANNESİYLE KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Daha önce yalnızca “Çok Güzel Hareketler 2” programının yılbaşı özel bölümünde kısa bir süre ekranda görülen Rodin, bu kez annesiyle birlikte Justin Timberlake konserine katıldı.

Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - 3. Resim

Konserde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan Rodin Nazım’ın son hali takipçileri şaşırttı. Genç isme, “Büyümüş, kocaman delikanlı olmuş”, “Babasına çok benziyor” gibi yorumlar yapıldı.

Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş" - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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