Yılmaz Erdoğan’ın oğlunun son hali şaşırttı! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Kocaman delikanlı olmuş"
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in uzun süredir kameralardan uzak büyüyen oğulları Rodin Nazım, Justin Timberlake konserinde ortaya çıktı. Son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan oyuncu Belçim Bilgin, 2018 yılında evliliğini sonlandırmıştı.
12 yıl süren birlikteliklerinden dünyaya gelen oğulları Rodin Nazım, şimdilerde 15 yaşında ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
RODİN ANNESİYLE KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİ
Daha önce yalnızca “Çok Güzel Hareketler 2” programının yılbaşı özel bölümünde kısa bir süre ekranda görülen Rodin, bu kez annesiyle birlikte Justin Timberlake konserine katıldı.
Konserde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan Rodin Nazım’ın son hali takipçileri şaşırttı. Genç isme, “Büyümüş, kocaman delikanlı olmuş”, “Babasına çok benziyor” gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız