Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu

Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu. Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, konserde sevilen şarkıları "Diva Yorgun", "Durma Yürüsene" ve "Beni Ancak"ın yanı sıra "Akkor" albümünden parçalar seslendirdi.

"O YÜZDEN BENİ BOL BOL ALKIŞLAYIN"

İlk kez konser sırasında yaşadığı zor bir süreci anlatan Şahin, kardeşinin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var. Suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı, hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın."

Sanatçının samimi sözleri salondaki izleyicileri de duygulandırırken, konser boyunca durgun hali gözlerden kaçmadı.