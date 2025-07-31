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Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu
Konser, Kardeş, Hastane, Sahtekarlık, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye'deki konseri öncesi duygusal anlar yaşadı. Ünlü sanatçı, sahneye çıkmadan önce kardeşinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Şahin’in gözlerinden okunan üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu. Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - 1. Resim

Ünlü şarkıcı, konserde sevilen şarkıları "Diva Yorgun", "Durma Yürüsene" ve "Beni Ancak"ın yanı sıra "Akkor" albümünden parçalar seslendirdi.

Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - 2. Resim

"O YÜZDEN BENİ BOL BOL ALKIŞLAYIN"

İlk kez konser sırasında yaşadığı zor bir süreci anlatan Şahin, kardeşinin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - 3. Resim

"Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var. Suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı, hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın."

Durgun hali göze çarpmıştı! Melike Şahin üzen haberi sahnede duyurdu - 4. Resim

Sanatçının samimi sözleri salondaki izleyicileri de duygulandırırken, konser boyunca durgun hali gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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