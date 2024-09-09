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Melike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi

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Magazin Haberleri

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Güzel haber beklerken gelen acı haberle herkes yıkıldı. Konu ile ilgili ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Minik Narin’i anan isimlerden biri de Melike Şahin oldu. Sahnede duygularını ifade erken ağlayan Şahin'e seyircilerden biri 'ağlama' diye bağırınca ünlü şarkıcı 'sana sormayacağım' diyerek tepki gösterdi.

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken dün küçük kızdan acı haber geldi.

Melike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi - 1. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narin Güran hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.

Melike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi - 2. Resim

Tüm Türkiye gelen acı haberle yıkılırken ünlü isimlerden de konu ile ilgili paylaşımlar geldi. Konu ile ilgili bir açıklama da Melike Şahin’den geldi.

Melike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi - 3. Resim

Ünlü şarkıcı konser sırasında, 19 gündür aranan ve ne yazık ki bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin için bir konuşma yaptı. Şahin, küçük Narin'in kaybından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Melike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi - 4. Resim

O anlarda seyirciler arasından bir kişi "Ağlama" diye bağırınca Şahin, duygusal bir tepki göstererek, "Sana sormayacağım ne zaman ağlayıp ağlamayacağımı" dedi.

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