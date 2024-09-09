MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu

Her bölümü oldukça çok konuşulan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın arasında eleme heyecanı yaşandı. En kötü tabağı yapan Zeynep ve Muratcan son ikiye kaldı. Masterchef'e veda eden isim ise Zeynep oldu. Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Zeynep gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla sürerken, kaptanlık oyunları ve eleme heyecanı da izleyicileri ekran başına kilitliyor. MasterChef Türkiye’de dikkat çeken anlar yaşandı. MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın arasında eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar ilk etapta şeflerin verdiği fındığı kullanarak ilginç bir yemek yapmaya çalıştı. Turun en başarılı tabaklarını yapan Alper, Eda ve Nigar yarışmaya devam etti. İkinci turun ardından son ikiye Muratcan ve Zeynep kaldı. Gecenin en başarısız yemeğini yapan Zeynep, MasterChef hayallerine veda etti.

Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacı, "Biliyordum... Burası benim için okul gibiydi. İlk yarışmacı olduğum için uzaktan izleme şansım oldu. Duygularımı hep yüksekte yaşayan biriyim ama kimseyi kırma gibi bir niyetim yok. Her şey için teşekkür ederim" dedi.