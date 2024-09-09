Milyoner'e 'Kurtlar Vadisi' sorusu damga vurdu! Oktay Kaynarca'nın tepkisi çok konuşuldu

ATV'nin merakla izlenen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişti. Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine Oktay Kaynarca geldi. Dün akşam Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacıya sorulan 'Kurtlar Vadisi' sorusu sunucuya duygusal anlar yaşattı. Sürpriz karşısında şaşıran sunucunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine büyük bir merakla izlendi. Geçtiğimiz günlerde programın sunucusu değişmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine Oktay Kaynarca geldi. Dün akşam Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan bir soru gülümsetti.

Yarışmaya katılan Kayra Özyar isimli yarışmacının karşısına beşinci soruda, "43. Bölümde vuruldu, 45. Bölümde öldü' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir?" sorusu çıktı.

OKTAY KAYNARCA'NIN SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ

Soruyu yarışmacıya okuyan ünlü sunucu Oktay Kaynarca, duygusal anlar yaşadı. Yarışmacı ise soruya 'B- Süleyman Çakır' cevabını verdi. Doğru cevap sonrası duygusal anlar yaşayan Oktay Kaynarca ise, "Bir nostalji sorusu olmuş aslında bu. Keyifliydi" diyerek heyecanını dile getirdi.