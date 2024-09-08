Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Narin'den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı

Narin'den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Narin&#039;den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses&#039;ten idam çağrısı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün dere kenarında bulundu. Acı olayın ardından ünlü isimlerden konu ile ilgili paylaşımlar geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, kızlarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirmişti.

Olayı araştıran Diyarbakır başsavcılığı, Narin Güran hakkındaki haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti. Soruşturma kapsamında hem Tavşantepe köyü muhtarı hem de Narin Güran'ın amcası olan S.G gözaltına alınmıştı. S.G. 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanmıştı.

Narin'den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı - 1. Resim

Acı haber bugün geldi.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu."

Narin'den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı - 2. Resim

İBRAHİM TATLISES'TEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Acı olayın ardından sosyal medyada paylaşım yapan ünlü isimler olaya tepki gösterdi. Konu ile ilgili paylaşım yapan isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

Narin'den acı haber gelmişti! İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı - 3. Resim

Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “İdam geri gelsin.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! İzlanda karşısında oynayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef Türkiye'de tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldi - MagazinYarışmada tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldiDidem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti - MagazinÜnlü sunucunun iddiası çok konuşulur!Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Sette fenalaştı - MagazinÜnlü oyuncudan kötü haber! Sette fenalaştıNarin'den gelen acı haber herkesi yıktı! Ünlü isimlerden tepki yağdı - MagazinNarin'den gelen acı haber herkesi yıktı! Ünlü isimlerden tepki yağdıGeçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu - MagazinGeçtiğimiz yıl evlenmişti! Hamile olduğunu duyurduAşkın Nur Yengi'nin ilginç 'Narin' açıklaması gündem oldu - Magazinİlginç 'Narin' açıklaması gündem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...