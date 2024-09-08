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Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti

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Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti
Magazin Haberleri

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin ardından konuyu ‘Vazgeçme’ programında işleyen Didem Arslan Yılmaz'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda, “Günlerce sustu aile, biliyorlardı ve sustular” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti - 1. Resim

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti - 2. Resim

DİDEM ARSLAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybını Didem Arslan Yılmaz programında işlemişti.

Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti - 3. Resim

Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan, gelen acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken ‘Narin’ iddiası! Yayınında kaybını işlemişti - 4. Resim

Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine “Günlerce sustu aile, biliyorlardı ve sustular, yazıklar olsun” iddialarında bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
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