Aşkın Nur Yengi'nin ilginç 'Narin' açıklaması gündem oldu

Diyarbakır’da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada bu konu çok konuşulurken ilginç bir açıklama da Aşkın Nur Yengi'den geldi. Ünlü şarkıcının konuyu aşılara bağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Tüm Türkiye büyük bir umutla ondan gelecek güzel haberleri bekliyor. Ekipler ve çok sayıda insan gece gündüz demeden küçük kızı arıyor. Sosyal medyada da Narin’le ilgili sık sık paylaşımlar yapılıyor. Konu ile ilgili birçok ünlü isimden paylaşım gelmişti.

Birçok ünlü ismin ardından bu kez de Narin'in kaybı hakkında açıklamada bulunan isim Aşkın Nur Yengi oldu. Yengi, Narin'in hala bulunamamasına çok üzüldüğünü dile getirirken konuyu bir anda Covid-19 aşılarına bağladı. Ünlü ismin ilginç açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Aşkın Nur Yengi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Aslında herkes çok ciddi bir araştırma içerisinde ama bulunamaması hepimizi tabii ki de üzüyor. Belki şu anda hayatta ama onu da bilmiyoruz. Bir anne olarak evlatlarımızın böyle çirkin insanların bu davranışları... Herhalde diyorum bu aşılardan oldu. İnsanların yüreklerinin acımasız ve çirkin olmaları hepimizi tuhaflaştırdı. Ben de utanıyorum, belki çok vardı bunlar ama sosyal medya her şeyi önümüze döküyor."