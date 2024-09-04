Kayıp Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın sosyal medya hesabına şoke eden yorum

Kaybolan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yapılan yorum gündeme oturdu. Bir benzin istasyonu çalışanı, "Yalnızca ıslak mendil aldı. Olay günü Narin, ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette ön koltukta yatıyor ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı." ifadelerine yer verdi.

Türkiye günlerdir "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını bekliyor. Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları devam ediyor. Amcasının ortaya çıkan ifadesinin ardından yaşanan yeni gelişme herkesi şaşkına çevirdi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

8 yaşındaki Narin'in DNA'sının aracında tespit edilmesinin ardından şüphelilerden biri olan amca Salim Güran tutuklandı.

Salim Güran'ın aracından alınan örneklerle ilgili de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki amca Güran'ın aracında idrar, kusmuk ve kan dokusuna ulaşıldı. Yapılan DNA eşleşmelerinde örneklerin Narin'e ait olduğu ortaya çıktı.

BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANINDAN OLAY YORUM

Narin Güran'ın amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları gündeme oturdu.

Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin Güran'ın kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı.

Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı.

Benzin istasyonu çalışanı yazdığı yorumda, "HTS kayıtlarında Salim Güran'ın Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" ifadelerini kullandı.