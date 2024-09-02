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Günlerdir aranan Narin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı

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Günlerdir aranan Narin Güran&#039;ın muhtar amcası tutuklandı

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Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, muhtar olan amcası Salim Güran çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye günlerdir kayıp olan Narin Güran'ın bulunmasını ümitle beklerken, soruşturmada gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. 13 gündür haber alınamayan Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme muhtar amca hakkında kararını verdi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Narin'in amcası Salim Güran, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G.'nin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

Gözaltı süresi uzatılan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DNA'SI AMCANIN ARACINDA BULUNDU

Narin Güran'ın muhtar amcası olayın soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheli amca Salim Güran'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

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BABASI VE AMCASININ EVİ İLE ARABASI ARANDI

Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi. Babasının amcasının evi ile arabası arandı Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındakimısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

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33 BİN KİŞİ SORGULANDI

Öte yandan Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı iddia edildi. Savcılıktan gelen talimat ile Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu biliniyor.

Gözaltına alınan amca S.G. ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G.'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

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