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Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e yumruk atan saldırgan tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumrukla saldıran şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi.

Otopark çıkışına geldiğinde arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e yumruk attığı tespit edilen ve 7 suçtan kaydı olduğu öğrenilen E.G. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği tespit edilen ve soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan firari şüpheli E.G'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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