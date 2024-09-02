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ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu

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ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro&#039;nun uçağına el koydu

Dünya Haberleri

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. ABD'li yetkililer, Maduro'nun uçağının uluslararası yaptırımlara aykırı olarak kullanılan malzemeleri taşırken yakalandığını belirtti.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el koyması dünya gündemini derinden etkiledi.

CNN ve çeşitli basın organlarında yer alan habere göre, ABD'nin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği tespit edildikten sonra Maduro'nun uçağına el koyduğunu belirtti.

Nicolas Maduro: US seizes Venezuela president's airplane in the Dominican Republic | CNN Politics

YASAK MALZEME TAŞIYORMUŞ

ABD'li yetkililer, hükümetin bu hareketi Venezuela'nın uluslararası yaptırımları ihlal ettiğine inanarak, Maduro hükümetinin gelir kaynaklarına übaskı kurmak maksadıyla yaptıklarını açıkladı.

Yetkililer, Maduro'nun uçağının uluslararası yaptırımlara aykırı olarak kullanılan malzemeleri taşırken tespit edildiğini ifade etti.

US seizes Venezuela President Nicolas Maduro’s airplane in the Dominican Republic

GEREKÇE EKONOMİK İHLAL

Uçağın ayrıca Venezuela'nın hükümetine ait olduğunu ve dolaylı yoldan ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımları ihlal ettiğini ABD'li yetkililerce öne sürdü.

Bu gelişmenin, ABD ve Venezuela arasındaki mevcut gerginliği daha da artırabileceği ifade edildi. İki ülke arasında son yıllarda çeşitli diplomatik ve ekonomik gerilimler ise devam ediyor.

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