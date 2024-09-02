MHP'li belediye başkanının kardeşine silahlı saldırı

MHP'li Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi Koray Senger silahlı saldırıya uğradı. Senger'in aracı şüpheli bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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MHP'li Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger’in kardeşi, öğretmen Koray Senger’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli isimle birlikte saldırgana yardım ve yataklık eden toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Ahmet Arslan Bulvarı’nda meydana geldi. Başkan Senger’in kardeşi öğretmen Koray Senger’in aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce motosiklet üzerinden ateş edildi.

ARACINA KURŞUN YAĞDI

6 kurşunun isabet ettiği olayda, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Aracın park hakinde olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Başkan Senger’in kardeşi Koray Senger’in aracını kurşunladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kameraları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin kimliğini tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren şüpheli, şüpheliye yardım ve yataklık eden 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

Ötüken Senger, 1978 yılında Kars’ta dünyaya geldi. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



2002 yılında Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında başladığı Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı.

2012 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.

2014 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme Bölüm Başkanı olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.



İyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir.