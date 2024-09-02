Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yurdun dört bir yanında kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il ve bölgede kuvvetli yağış yaşanacağı ifade edildi. Yağışların yarın saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olacağı açıklandı. Ayrıca 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kırıkkale’nin kuzeyi, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

20 İL SARI KODLA UYARILDI

Yağışların başta İstanbul olmak üzere Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Kahramanmaraş, Sinop, Karabük, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Isparta, Kastamonu, Manisa, Muğla, Uşak ve Osmaniye illeri sarı kodla uyarıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 21°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 21°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusu, Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreldrinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 16°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 21°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C , 33°C

Az bulutlu

VAN 15°C , 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C , 35°C

Az bulutlu ve açık