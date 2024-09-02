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Valilik duyurdu! İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

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Valilik duyurdu! İzmir&#039;de ABD askerinin başına çuval geçirildi

Gündem Haberleri

İzmir Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği üyelerince başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğunu doğruladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli askerin başına çuval geçirildi. 

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), resmi üzerinden hesabından Amerikan askeri olduğu belirtilen bir kişinin başına çuval geçirildiği bir videoyu paylaştı. Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklama geldi.

Valilik duyurdu! İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi - 1. Resim

VALİLİK AÇIKLADI

TGB tarafından yapılan eylemde başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğu İzmir Valiliği tarafından açıklandı. Düzenlenen saldırı hakkında İzmir Valiliği açıklaması şöyle:

''İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur.

Valilik duyurdu! İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi - 2. Resim

ABD ASKERİ ÇIKTI

Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Düzenleyen:  - Gündem
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