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İngiltere, İsrail'e silah ihracatını askıya aldı

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İngiltere, İsrail&#039;e silah ihracatını askıya aldı

Dünya Haberleri

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yapılan inceleme sonrasında İsrail'e 30 silah ihracat lisansını askıya aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İsrail'e 30 silah ihracat lisansını askıya aldığını duyurdu. Söz konusu lisanslar savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere birçok silahı kapsıyor.

İNGİLTERE İSRAİL'E SİLAH İHRACATINI ASKIYA ALDI

İngiltere'de hükümet Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamele ve Gazze'ye insani yardımlarla ilgili hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesinde kullanılabileceğine dair "açık bir risk" tespit etmesinin ardından, İsrail'e 30 silah ihracat lisansını derhal askıya almak için harekete geçti.

İki aylık gözden geçirmenin İsrail'in Gazze'deki çatışmada kendisini nasıl idare ettiğine dair endişeleri artırdığını belirten İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sivil ölümlerden dolayı endişe duyduklarını açıkladı.

Öte yandan söz konusu ihracat kısıtlaması mevcut 350 lisansın onda birini temsil ediyor. F-35 Müşterek Avcı Uçağı programı için parçalarını içermiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
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