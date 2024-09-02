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ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif! Biden'dan Netanyahu'ya "Yeterince çabalamıyorsun" tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Gazze&#039;de ateşkes için son teklif! Biden&#039;dan Netanyahu&#039;ya &quot;Yeterince çabalamıyorsun&quot; tepkisi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes için nihai bir teklif daha sunacaklarını duyurdu. Biden, Netanyahu'ya "Yeterince çaba göstermiyor" diyerek tepki gösterdi.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 40 bin Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail 6 esirin ölümüyle sarsıldı. İsrail'de milyonlarca kişi Netanyahu'ya ateşkes baskısı için sokaklara indi. Gazze'de yeni bir esir takası ve ateşkes için ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya tepki geldi. Biden, “Netanyahu'nun yeterince çaba gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.

ABD'DEN SON TEKLİF: MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL!

Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze'de ateşkese yönelik son teklifini hazırlıyor. Pazarlığa açık olmayacağı kaydedilen teklif bir kez daha reddedilirse, ABD hükümeti müzakerelerden çekilebilir.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşma için nihai bir teklif sunacağını duyurdu. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile anlaşma yapmak için “yeterince çaba gösterdiğini düşünmediğini” söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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