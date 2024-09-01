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Gündem Gazze'de ateşkes... Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ile Filistin Başbakanı Mustafa bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ramallah kentinde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü. İkili, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik askeri operasyonunu ele alırken bölgede ateşkesin önemine değindi.

Filistin Başbakanı Mustafa görüşmede, Avrupa Birliği  ve üye devletlerin işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin durdurulması için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

MUSTAFA HOLLANDA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

 İsrail'in Filistinlilerin vergi gelirleri üzerindeki ekonomik kuşatmasının ve fonların kesilmesinin durdurulması için daha fazla baskı yapılması çağrısında bulunan Muhammed Mustafa, savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yapılan yardımlar için Hollanda'ya teşekkür etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ise, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının, acil yardım ve tıbbi yardımın ulaştırılmasının ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların durdurulmasının önemini vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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