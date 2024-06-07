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Bakan Fidan'dan D-8 öncesi kritik telefon! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

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Bakan Fidan&#039;dan D-8 öncesi kritik telefon! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum değerlendirildi.

Ayrıntılar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile ilgili olduğunu belirtti.

Bakan Fidan'dan D-8 öncesi kritik görüşme! Filistin Başbakanı ile görüştü - 1. Resim

OLAĞANÜSTÜ D-8 ZİRVESİ YARIN İSTANBUL'DA

Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan'dan D-8 öncesi kritik görüşme! Filistin Başbakanı ile görüştü - 2. Resim

Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya’dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.

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