İsrail'in en büyük işçi sendikası greve gidiyor! Amaç Gazze’de ateşkes

İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze’de şu ana kadar çoğunluğu çocuk toplam 40 bin 691 Filistinli katledildi. İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurdu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, "Gazze'deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayacaklarını, anlaşmanın her şeyden önemli olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini" belirterek yarın ülke genelinde greve gidileceğini açıkladı.

Ülkenin farklı kamplar arasında parçalandığını söyleyen Bar-David, bunu düzeltmek için "ülke genelinde ekonominin kapatılacağını" dile getirdi.

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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de sendikanın grev kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

İSRAİL'İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI DURACAK

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

İsrail genelinde yeme içmeye yönelik işletmeler, sinema salonları ve eğlence mekanları ise esir ailelerine destek için pazar akşamından itibaren kepenk kapatacağını duyurarak müşterilerine "gösterilere katılmaları" çağrısında bulundu.

BELEDİYELER VE HUKUK FİRMALARI DESTEK VERECEK

Bazı belediye ve yerel yönetimler de aynı şekilde ülke genelinde greve katılacağını duyururken hukuk firmaları eylemlere katılanlara destek olacağını açıkladı.

Ülke genelinde ana okulu ve kreşler gün boyunca tatil olurken okulların yarım gün eğitim yapacağı belirtildi.

İsrail'in Kanal11, Kanal12, Kanal13 gibi televizyon kanalları akşam saatlerinde eğlence programlarını iptal ettiklerini bunun yerine "Gazze'deki esirlerle ilgili programlar" yayınlayacaklarını duyurdu.

Bazı bankaların da içinde yer aldığı özel sektörden 200 büyük şirketin temsil edildiği İsrail İş Forumu'nun da benzer şekilde, bu akşam gerçekleştireceği görüşmenin ardından greve katılması bekleniyor.

6 ESİRİN CESEDİ BULUNMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrarı eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu" 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmada kararlı olduğunu iddia ederek anlaşmaya varılmamasında suçu Hamas'a atmıştı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

NETANYAHU ESİR TAKASI YAPMIYOR

Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.