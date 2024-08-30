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Gazze’de çocuk hastalıkları artıyor! DSÖ ateşkes istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gazze’de çocuk hastalıkları artıyor! DSÖ ateşkes istedi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık toplantıda yaptığı açıklamalarda "Gazze'de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir." dedi. Ayrıca 1 Eylül'de DSÖ ve ortaklarının bölgede 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa ulaşmak için çocuk felci aşılama kampanyası başlatacağını da ekledi.

Ghebreyesus, çocuk felci kampanyası hakkında, "Kampanya 4 hafta arayla 2 turda verilen 2 doz aşıyı içerecek. Gazze'ye 1,2 milyondan fazla doz çocuk felci aşısı ulaştırıldı ve yakında 400 bin doz daha ulaştırılacak." dedi.

EN AZ YÜZDE 90 AŞILAMA 

Gazze'deki mevcut salgını durdurmak ve çocuk felci hastalığının diğer ülkelere de yayılmasını önlemek için kampanyanın her turunda en az yüzde 90 aşılama oranına ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ghebreyesus, aşılama ve toplulukları kampanya hakkında bilgilendirmek için 2 bin 180'den fazla sağlık çalışanı ve yardım görevlisini eğittiklerini anlattı.

Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığı, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Sığınmacılar Yardım ve Bayındırlık Ajansı gibi diğer kuruluşlara bu kampanyadaki ortaklıkları için teşekkür etti.

TEK ÇÖZÜM ATEŞKES

Tarafların, aşılamanın olacağı bölgelerde çatışmalara "insani ara vereceğini" taahhüt etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ghebreyesus, "Gazze'de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir." ifadesini kullandı.

Gazze’de çocuk hastalıkları artıyor! DSÖ ateşkes istedi - 1. Resim

SUDAN'DA GÖRÜLEN HASTALIKLAR SAĞLIK SİSTEMİNİ ZORLUYOR

Sudan'daki iç savaşa da değinen Ghebreyesus, savaşın 500 gündür devam ettiği ülkede hastanelerin kapandığını ve hayat kurtarıcı malzemelerin tükendiğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sudan'da kolera, dang humması, sıtma ve kızamık salgınları ölümlere neden oluyor ve sağlık sistemine daha fazla baskı yapıyor. Özellikle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevresindeki bölgelerdeki durumdan endişe duyuyoruz." dedi.

100'DEN FAZLA SALDIRI

Zamzam Kampı'nda kıtlık yaşandığının bildirildiğini de söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün, çatışmanın başlamasının ardından sağlık hizmetlerine yönelik 100'den fazla saldırıyı doğruladığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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