Hamas: Ateşkesi ABD engelliyor

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ateşkes sürecine ABD yönetiminin engel olduğunu söyleyip Washington'un Tel Aviv'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmaya zorlama konusundaki ciddiyetsizliğine değindi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sürdürdüğü katliamı hakkında konuşan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, müzakere sürecine işaret ederek, "ABD, anlaşmayı imzalaması için İsrail'e baskı konusunda ciddi değil. İsrail her seferinde yeni şartlar dayatıyor, ABD yönetiminin de Tel Aviv'in bu tutumunu benimsiyor." diye konuştu.

Şu ana kadar Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasındaki aksaklıkların sebebinin de bu durum olduğunu aktaran Ebu Zuhri, şunları aktardı:

Hamas, Mısır, Katar ve ABD'li arabulucuların 2 Temmuz'daki önerisini kabul etti. Ancak İsrail, önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasının ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmasına rağmen anlaşmaya yeni şartlar dayattı.

Ebu Zuhri, Hamas'ın tutumuna ilişkin, "Hamas olarak 2 Temmuz'da açıklanan teklife bağlılığımızı teyit ettik ve bu anlaşmanın uygulanması için bir planın yapılmasını bekliyoruz." dedi.

"İŞGALCİ İSRAİL MÜZAKERELERİ YANLIŞ ANLADI"

İsrail ile Hamas arasındaki müzakere sürecinin geleceği ve bu yöndeki çabalara da değinen Ebu Zuhri, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ateşkesin garanti edilmesi için bu müzakerelere katıldık ancak işgalci İsrail, Hamas'ın bu müzakerelere katılmasını yanlış anladı ve Gazze'deki soykırım savaşını sürdürüyor.

Topun artık İsrail ve ABD'nin sahasında olduğunu dile getiren Ebu Zuhri, "ABD yönetimi, gerçekten bir anlaşmanın sağlanmasını istiyorsa işgalci İsrail'i, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya ve daha önceki anlaşmalara bağlı kalmaya zorlasın." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.