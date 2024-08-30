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İşgal ordusunda Philadelphi çatlağı! Netanyahu ve Gallant birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İşgal ordusunda Philadelphi çatlağı! Netanyahu ve Gallant birbirine girdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru çatlağı giderek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgali savunan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, Philadelphi Koridoru'nu işgal ederek Filistin'in Mısır ile bağlantısını kesti. Yeniden başlayan ateşkes görüşmelerinde Hamas ve Mısır İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesini şart koştu. Hamas'ın bu şartı İsrail'de kaos çıkardı.

Netanyahu ile Gallant arasında Philadelphi Koridoru için tartışma yaşandı.

NETANYAHU VE GALLANT SÖZLÜ TARTIŞMAYA GİRDİ

The Jerusalem Post'a isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki üst düzey yetkilinin verdiği göre, dün akşam Güvenlik Kabinesi'nde Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri konusunda ayrışma yaşayan Netanyahu ile Gallant sözlü tartışmaya girdi.

Toplantının başında Savunma Bakanı, kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada esir takası anlaşmasının İsrail için stratejik bir dönüm noktası olduğunu savunarak, İsrail'in anlaşma müzakerelerine devam etmemesi halinde bu durumun etkilerinin esir meselesinden çok daha öteye taşınacağını ve bölgesel savaşa yol açabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun, ordunun İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesini oylamaya sunmak istediğine dair planlanmamış duyurusu kabine üyeleri arasında gerilime yol açtı.

Başbakan'ın duyurusuna karşı çıkan Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürdü.

İşgal ordusunda Philadelphi çatlağı! Netanyahu ve Gallant birbirine girdi - 1. Resim

"NETANYAHU'NUN ESİRLERİ İDAM ETME YETKİSİ DAHİ VAR"

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun konuyu oylamaya sunma niyetini açıklamasının ardından Gallant'ın, "Başbakanın her kararı oylamaya sunma yetkisi, hatta esirleri idam etme yetkisi dahi var." diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

Gallant, "Philadelphi Koridoru'nda kalmak veya esir takası yapmak" seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerektiğini ve iki seçeneğe birlikte ulaşılmayacağını vurguladı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da oylama öncesinde çekincelerini dile getirdi.

Halevi, ordunun Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesi yönündeki bir resmi kararın esirlerle ilgili durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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