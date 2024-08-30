Gazzeli TikTok fenomeni Muhammed Halimi İsrail saldırısında öldü

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in son hedefi TikTok fenomeni Muhammed Halimi oldu. Gazze'de günlük hayatı belgelediği videolarla tanınan Halimi'nin arkadaşının kollarında öldüğü belirtildi. Gencin verdiği bir röportajda "Bu soykırım bittikten sonra, hayallerimin peşinden gideceğim. Herkesin adımı hatırlayacağı kadar çok şey başarmayı hedefliyorum" şeklindeki ifadeleri yürekleri sızlattı.

Filistinli içerik üreticisi Muhammed Halimi (Medo) 19 yaşında İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Halimi, İsrail'in soykırımı sırasında Gazze'deki günlük hayata dair videolar çekmiş ve işgale karşı direnişin bir parçası olmak için her gün çekim yapacağını söylemişti.

'İLK DEĞİL, SON DEĞİL'

Halimi son paylaşımında Gazze'deki çadır hayatını gösteren bir video çekmişti. Ölümünden 5 gün önce 11 yaşındaki kuzenini İsrail saldırısında kaybeden Halimi'nin şu sözleri ise zulmün şiddetini bir kez daha göstermişti:

11 yaşında bir çocuk ne yapabilir? Çok yetenekli ve harika şarkı söyleyen bir sesti. O ilk ve kesinlikle son değil, o bir sayı değil, hiçbiri değil. Her birinin bir hayatı, hayalleri, yetenekleri ve sevdikleri vardı. Kimse bunu hakketmiyor.

SON SÖZLERİ VİCDANLARI YARALADI

Halimi, haziran ayında verdiği bir röportajda ise şunları dile getirmişti:

Bu soykırım bittikten sonra, ne kadar sürerse sürsün, 50 yıl bile sürse, hayat hayallerimin peşinden gideceğim. Herkesin adımı hatırlayacağı kadar çok şey başarmayı hedefliyorum.







