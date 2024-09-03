Adalet Bakanı'ndan kayıp Narin Güran hakkında yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç, 8 yaşındaki kayıp Narin'in kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amca üzerinde şüphe vardı, tutuklama tedbir amaçlı alındı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Narin'le ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'e henüz ulaşılamadı. Bir takım deliller toplandı, ifadeler alınıyor. DNA tespitleri var.

Tutuklama bir tedbir. Amcanın tutuklanmasında öldürme şüphesi değil, kişiyi hürriyetinden bırakma şüphesi de var.

Diğer deliller ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Temennimiz Narin'e sağ salim ulaşmak.

Güvenlik güçlerimizin yaptığı araştırmalar var. Oradaki komutanımızın hangi gerekçeyle söylediğini bilemiyoruz.

Ağabeyiyle ilgili bir vücudundaki izlerle ilgili biri tespit edilemedi diğerinin kendisine ait olduğu belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E PROTOKOL TEPKİSİ

Cumhurbaşkanımız dün önemli meseleler hakkında konuştu. Yargı alanında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Gerçek hayatta bir şey suçsa sosyal medyada da suçtur. Tüm bunların bir karşılığı var. 2014-2020'de düzenlemeler yapıldı. Özellikle internette suç işlenmesiyle ilgili düzenlemeler getirildi. Bu yaptırımların hukuki bir gerekçesi var.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün genişletilmesiyle ilgili biz adım attık.

Soruşturma devam ediyor. Tutuksuz yargılama devam edecek. Millete yönelik ifadesi bunların kabul edilemez olduğunu sosyal medyamda paylaştım. Söylediği sözü, Özel'in methiler düzdüğünü gördük. Soruşturması devam eden kişiyi yanınıza oturtup takdire layık görüyorsanız, o suçun çoğalmasını istiyorsunuzdur. Kendi adına bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu kişiyi baş tacı etmesi suça teşvik eder.

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