Özgür Özel millete hakaretler savuran Dilruba Kayserilioğlu'na destek çıktı!

CHP lideri Özel, İzmir'de sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'na yönelik eleştirilere "yanlış anlaşıldı" yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanına hakaret eden Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlayan Özel, düşünce özgürlüğüne vurgu yapıp "Dilruba'ya, sahip çıkıp işimize bakacağız" dedi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasına tepkiler çığ gibi büyürken Özel konuya ilişkin katıldığı bir televizyon kanalında açıklama yaptı.

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4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kayserilioğlu'nun fuar konuşmasındaki bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve toplumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti ve bu durumun düzeltilmesi yönünde tavsiye verdi.

Özel, "Konuşmadaki bazı sözler yanlış yorumlandı ve birçok insanı rahatsız etti. Bu ifadelerin oy veren kitlen üzerinde de olumsuz etkisi olabilir. Zamanı geldiğinde, uygun bir dille bu durumu düzeltmen yerinde olur" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ!

Özel, Dilruba'nın konuşmalarından pişmanlık duymadığını, ancak insanları kırmak istemediğini dile getirdiğini aktardı. Bununla birlikte, önceki açıklamalarda da sorunlu ifadeler bulunduğunu belirterek, düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin insanların kalbini kırmaktansa, birbirine destek olduğu bir ülke olması gerektiğini "Dilruba'ya, sahip çıkıp işimize bakacağız" sözleriyle ifade etti.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, "2025 Kasım'da sandıkları koyalım, Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun" dedi.