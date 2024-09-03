Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu!

Sokak röportajındaki sözleri sebebiyle tutuklanan ve 18 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte istenilen ceza...

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İzmir'de bir sokak röportajındaki sözleri sebebiyle tutuklanan ardından da tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun soruşturması tamamlandı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Genç kadın 18 gün sonra tahliye edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevindeyken ziyarete gitmişti. Kayserilioğlu geçtiğimiz günlerde 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet edilmişti. Özel, genç kadına övgüler yağdırmıştı...