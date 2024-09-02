Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Dilruba eleştirisi! Özgür Özel de salondaydı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda isim vermeden CHP'nin Dilruba'yı onur konuğu yapmasını eleştirdi. O anlarda CHP lideri Özgür Özel'in de salonda olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen "2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni"nde bir konuşma yaptı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin millete hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserioğlu'nu "onur konuğu" yapmasına da değindi.

"MİLLET ASLA AFFETMEZ"

Özgür Özel'inde bulunduğu salonda isim vermeden CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez." dedi.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz yeni anayasaya sadece kuru bir hukuki belge olarak değil, haklarımızı, sorumluluklarımızı yer aldığı bir toplu sözleşme olarak bakıyoruz. Bu sürecin her adımında milletimizin iradesi yegane rehberimiz olacaktır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizi ileriye taşıyacak bir anayasa hazırlıyız. Bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Diğer siyasi partilerin de aynı niyeti sergilemesini umuyoruz. Sorunlarımızı tartışarak değil konuşarak çözebiliriz. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi gerekiyor.

"İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Millete karşı sorumluluklarını yerine getirmekten kaçanları millet affetmez. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez. Türkiye'yi ilgili karanlık senaryolara, bilerek ya da bilmeyerek, figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez. Her alanda nezakete, işbirliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. İnşallah biz bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz."

"İNSANIN OLDUĞU HER YERDE HATA OLUR"

Mahkeme kararları elbette herkes için bağlayıcıdır. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. Demokrasilerde hukukun çizdiği çerçevede, yargı kararları hakkında düşünceler söylenebilir, kararlar tartışılabilir. Geçtiğimiz dönem mahkemelerde 12 milyon dosyayla ilgili karar verildi. İnsanın olduğu her yerde hata olur yanlış olur.

"ADALETE KARŞI OLAN HUSUMET KABUL EDİLEMEZ"

Önemli olan telafisi imkansız hasarlar oluşmadan bunun giderilmesidir. Ancak adalete karşı olan husumet kabul edilemez bir durumdur. Çoğu zaman hukuk bilgisi olmayan, ya da sınırlı kişiler tarafından koskoca bir camia örseleniyor. Hemen her gün bir kişi linç ediliyor ya da itibar suikastına uğruyor. Kimi zaman vergi rekortmeni şirketlerimiz, kimi zaman hakim savcılarımız oluyor."