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Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu tepkisi: Siz kafayı mı yediniz?

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Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlaması hakkında açıklama yapan Cüneyt Özdemir, "Abi siz kafayı mı yediniz ya? Etrafınızda bir tane danışman yok mu? Bir anda protokole nasıl oturtuyorsun sen!" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlayan Özgür Özel'e sert çıktı.

Özdemir, CHP protokolünde ağırlanan Dilruba için, " Abi siz kafayı mı yediniz ya? Etrafınızda bir tane danışman yok mu? Bir anda protokole nasıl oturtuyorsun sen ya!" diyerek tepki gösterdi. 

Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün seçim hikayesini Erdoğan karşıtlığı üzerine kurduğunu belirten Özdemir, yine dönüp dolaşıp Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapıldığını vurgulayarak, " Aklım tutuldu, bu kadar da olmaz. Bence milletvekili yapın Dilruba'yı." dedi.

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e Dilruba eleştirisi: Siz kafayı mı yediniz? - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de YouTube kanalının yayınında Instagram'a erişimin engellenmesine sert tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı'na hakaretlerde bulunmuştu. 

Söyleşide kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. 

30 Ağustos'ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na onur konuğu olarak katılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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