Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı! Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Sokak röportajından dolayı tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün akşam tahliye edildiği belirtildi.

Sokak röportajında kullandığı ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Dilruba Kayserilioğlu tutuklanmıştı.

Dilruba’nın 3 Eylül’de yargılanacağı bildirilmişti.

12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu olan Kayserilioğlu'nun dün akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de 'Tüylü mikrofon' isimli YouTube kanalının yayınında Instagram'a erişimin engellenmesine sert tepki göstermişti.

Söyleşide kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

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“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliye edilmişti. Ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasından tutuklu kalmaya devam kararı çıkmıştı.