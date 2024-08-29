Özgür Özel sokak röportajındaki sözlerinden dolayı tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP'li Özel, "Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir sokak röportajındaki sözleri üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla İzmir Aliağa'da tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti.

"SERBEST KALACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

CHP lideri Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Cezaevi önünde haksız tutukluluklara karşı ziyaretler, çıkışında açıklamalar, güneşte beklemeler bunlar Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil” diyen Özel, “Türkiye'deki gazeteciler de 33 yaşındaki genç bir Cumhuriyet kadını da gördüğü muameleyi hak etmiyor. Bu işlerle meşgul olmak yerine Türkiye'nin diğer sorunları üzerine yoğunlaşmamız lazım." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir hak." diye konuştu.

"SÖZLERİYLE NEYİ KASTETTİĞİNİ DİLRUBA AÇIKLAYACAK"

Sözlerini sürdüren Özel, Dilruba'nın özgürlüğüne kavuştuğunda, kendi verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini ve kastetmediğini, gerçek düşüncelerini kendisinin de paylaşacağını belirtti.

Dilruba'nın 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ettiklerini aktaran Özel, “Kendisi de serbest kalmayı ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz ki Dilruba'nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız" ifadelerine yer verdi.