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AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler

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AK Partili Özlem Zengin&#039;den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler

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Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretler savuran Dilruba Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. Şahsın üslup sorunu olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajındaki hakaret içeren sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında açıklamalarda bulundu. "Bence tutuksuz yargılansın." diyen AK Partili Zengin, "Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler - 1. Resim

ÖZLEM ZENGİN'DEN DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU AÇIKLAMASI

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Kayserilioğlu'nu eleştiren Zengin, "Ciddi üslup sorunu var" ifadesini kullandı. Kendisini dinlediğini söyleyen Zengin, "Böyle cahil konuşma uzun süredir dinlemedim. Her konuştuğunu tek tek düzeltmemiz lazım. Üst perdeden bir tavrı da var. Her bir maddesini de ben kendisine izah ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler - 2. Resim

ÖZLEM ZENGİN: DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU TUTUKSUZ YARGILANSIN

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "RTÜK'ün sokak röportajları ile ilgili de bir çerçeve çizilmeli. Tamamen yasaklama bir çözüm değildir. Sözlerin de hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Hukuki anlamda çerçevesi belirlenmeli." dedi.

AK Partili Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler - 3. Resim

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de 'Tüylü mikrofon' isimli YouTube kanalının yayınında Instagram'a erişimin engellenmesine sert tepki göstermişti.

Söyleşide kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler - 4. Resim

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliye edilmişti. Ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasından tutuklu kalmaya devam kararı çıkmıştı.

AK Partili Özlem Zengin'den seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakkında çarpıcı sözler - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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