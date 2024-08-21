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CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu&#039;na cezaevinde ziyaret

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve AK Parti seçmenin hakaretler savuran Dilruba Kayserilioğlu, tutuklanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret ederek destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret - 1. Resim

CHP'DEN DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU'NA DESTEK

Halkın bir kısmına verdiği oy nedeniyle hakaretler savuran Dilruba Kayserilioğlu'na destek veren CHP, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ne gitti.

Tutukluluğu devam eden Kayserilioğlu'nu ziyaret eden Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Kendisiyle sohbet ettik. Bir kadının düşüncelerini ifade ettiği için tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Bunu sadece muhalif seslerin sindirilmeye çalışılması olarak kabul ediyoruz." dedi.

Kaya yaptığı konuşmada, "Halkın seçim iradesine dair her hangi bir açıklamayı doğru bulmamız mümkün değil lakin üstüne atılı suçların hiç biri tutuklanmasını gerektirecek bir suç değildir." ifadelerine yer verdi.

CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret - 2. Resim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise yaptığı açıklamada, "Dilruba Hanım'ın neden tutuklu olduğuna ilişkin ciddi bir soru işareti var. Kendisini son derece güçlü ve kararlı bir kişilik olarak gördüğümü belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret - 3. Resim

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU SOKAK RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenini hedef alarak, “Geri zekalısınız, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız.” demişti.

Bununla da kalmayan Kayserilioğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Dilruba Kayserilioğlu, "21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi, ahırı gibi kullanır.” şeklinde konuşmuştu.

CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret - 4. Resim

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU'NUN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Dilruba Kayserilioğlu, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilruba K. hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tahliye kararı verilirken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklu kalma kararı verildi.

CHP'den AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyaret - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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