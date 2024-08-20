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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi

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İzmir&#039;de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi

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Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de verdiği sokak röportajındaki sözleri sonrasında tutuklanmıştı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tahliye kararı verilen Dilruba'nın, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suçlu bulunması nedeniyle tutuklu kalmaya devam edeceği belirtildi.

İzmir'de verdiği sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi.

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi - 1. Resim

DİLRUBA HAPİSTE KALMAYA DEVAM EDECEK

Avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı konarak, tahliye kararı verildi.

Ancak, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklu kalmaya devam edecek.

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