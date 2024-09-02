Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah'tan istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, Yeniden refah partisinden istifa etti. Başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak edilen Gülpınar, hakkındaki iddialara da cevap verdi.

Bir süredir Yeniden Refah Partisi'nden istifa edeceği konuşulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar'dan beklenen adım geldi. Gülpınar, partisinden istifa etti.

BAŞKA BİR PARTİYE Mİ GEÇECEK?

TGRT Haber TV'ye konuşan Gülpınar, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şu an başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk halkın desteğiyle geldik halkın kararıyla göreve devam ediyorum" dedi.

YÜZDE 38.86 İLE SEÇİLDİ

Kasım Gülpınar, AK Parti'den ayrıldıktan sonra Yeniden Refah Partisi'ne katılmış ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 38.86 oranında oy alan Gülpınar, yeni belediye başkanı olmuştu.

"MURAT KURUM, GÜLPINARLA GÖRÜŞTÜ"

Ancak Gülpınar'ın bir süredir Yeniden Refah'tan ayrılıp AK Parti'ye geçeceği öne sürülüyordu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 2 hafta önce canlı yayında konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Atik, "Sayın Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın AK Parti’ye geçişi için, yeniden dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u görevlendirmiş. Murat Kurum da gitti, Kasım Gülpınar ile görüştü Şanlıurfa’da. Sayın Cumhurbaşkanı’nın selamını iletti, partide görmek için… Fakat ikna edici olamadı. Ben Kasım Gülpınar ile de görüştüm, Bakanlık yetkilileriyle de görüştüm. Görüşme doğru. Ama Kasım Bey şu aşamada Şanlıurfa halkının belirleyici olacağını söylüyor." demişti.