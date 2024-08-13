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Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Aziziye Belediye Başkanı partisinden ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi&#039;nde istifa şoku: Aziziye Belediye Başkanı partisinden ayrıldı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanlarından istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İstifa haberi bu kez Erzurum'dan geldi. 

Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Aziziye Belediye Başkanı partisinden ayrıldı - 1. Resim

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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