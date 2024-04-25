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Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Belediye başkanı seçildi, partisinden ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi&#039;nde istifa şoku! Belediye başkanı seçildi, partisinden ayrıldı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Konya Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti. Öztoklu yaptığı açıklamada, görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti. Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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