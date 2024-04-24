"Bankı çaldım" diyen vatandaşa belediyenin cevabı viral oldu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 14:13 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımı gündem oldu. Belediyenin hesabından vatandaşa, "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." cevabı verildi.