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"Bankı çaldım" diyen vatandaşa belediyenin cevabı viral oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Bankı çaldım&quot; diyen vatandaşa belediyenin cevabı viral oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımı gündem oldu. Belediyenin hesabından vatandaşa, "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." cevabı verildi.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.

"BANKI YERİNE BIRAKINIZ"

Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." şeklinde cevap verdi.

"Bankı çaldım" diyen vatandaşa belediyenin cevabı viral oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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